Сборная Швейцарии не оставила шансов на победу Болгарии. Смотрите видео самых интересных моментов и обзор матча на "Футбол 24".

Сборная Швейцарии уничтожила Болгарию в дебюте встречи. В течение 7 и 13 минут подопечные Петковича трижды расписались в воротах соперника. Сначала головой забил Эмболо, за несколько мгновений преимущество удвоил Сеферович, а поставил точку в 6-минутном перформансе Цубер, воспользовавшись ошибкой голкипера.

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После перерыва Болгария сумела отквитать один мяч, перехватив инициативу. Правда, это все, что смогли хозяева. В итоге недавние обидчики сборной Украины возглавили группу С и с нетерпением ожидают результата встречи с участием главного фаворита – Италии.