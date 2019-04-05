Майнц на своєму полі розгромив Фрайбург

У 29-му турі чемпіонату Німеччини Майнц на своєму полі познущався над Фрайбургом. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 28-й тур

Майнц – Фрайбург – 5:0

Голи: Боетіюс, 20, Матета, 26, 33, Онісіво, 73, Матета, 77

У п’ятницю, 5 квітня, відбувся перший матч 28 туру чемпіонату Німеччини, в якому Майнц приймав Фрайбург. Сусіди по турнірній таблиці підходили до матчу з різним настроєм: якщо Фрайбург у своїх останніх трьох матчах здобув одну перемогу і дві нічиї, то Майнц не знав смаку перемог ще з 23 лютого, маючи в своєму пасиві чотири поразки в останніх чотирьох іграх.

Вже на 20 хвилині Жан-Поль Боетіюс з-за меж штрафного майданчика виводить Майнц вперед. На 26-й хвилині з пасу того ж Боетьюса Жан-Філіп Матета подвоює рахунок, вийшов віч-на-віч із голкіпером. А за 7 хвилин Матета доводить рахунок до розгромного 3:0. У другому таймі Майнц продовжив знущання над суперником. На 73-й хвилині Боетіюс пасом вивів на ворота Каріма Онісіво, який завдав прицільного удару у правий нижній кут воріт. А за чотири хвилини Жан-Філіп Матета забив п’ятий м’яч головою з близької відстані.

Після цього матчу команди помінялись місцями: Майнц піднявся на 12-ту сходинку і набрав 33 очки, натомість Фрайбург з 32-ма пунктами опустився на 13 місце.