Майкон узгодив контракт із Шахтарем, – ЗМІ

Півзахисник Корінтіанса Майкон погодив деталі угоди з донецьким Шахтарем і приєднається до команди Паулу Фонсеки влітку.

20-річний бразилець в літнє трансферне вікно переїде в Україну, повідомляє Globo Esporte.

За інформацією видання, Майкон вже узгодив деталі особистого контракту з "гірниками", а в Корінтіансі змирилися з відходом хавбека. Трансфер вже оформлено, але футболіст гратиме за Корінтіанс до ЧС-2018 в Росії. Наразі клубам залишилось домовитись про терміни прибуття Майкона в нову команду.

Корінтіанс хотів би, щоб Майкон покинув клуб в серпні, а Шахтар наполягає на переїзді в липні. Раніше Майкон спростував проходження медогляду для Шахтаря та заявив, що переговори між клубами тривають. У донецькій команді бразилець має стати заміною своєму співвітчизнику Фреду, який перейде в один із манчестерських грандів після сезону 2017/18.

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