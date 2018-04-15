toggle menu
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАЛЬКЕ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ЛАЦІО - РОМА ШАХТАР - ДИНАМО

Майкон узгодив контракт із Шахтарем, – ЗМІ

16:20 603 Читать на русском
Майкон узгодив контракт із Шахтарем, – ЗМІ
Майкон / Fox Sports

Півзахисник Корінтіанса Майкон погодив деталі угоди з донецьким Шахтарем і приєднається до команди Паулу Фонсеки влітку.

20-річний бразилець в літнє трансферне вікно переїде в Україну, повідомляє Globo Esporte.

За інформацією видання, Майкон вже узгодив деталі особистого контракту з "гірниками", а в Корінтіансі змирилися з відходом хавбека. Трансфер вже оформлено, але футболіст гратиме за Корінтіанс до ЧС-2018 в Росії. Наразі клубам залишилось домовитись про терміни прибуття Майкона в нову команду.

Корінтіанс хотів би, щоб Майкон покинув клуб в серпні, а Шахтар наполягає на переїзді в липні. Раніше Майкон спростував проходження медогляду для Шахтаря та заявив, що переговори між клубами тривають. У донецькій команді бразилець має стати заміною своєму співвітчизнику Фреду, який перейде в один із манчестерських грандів після сезону 2017/18.

Чи не варто повернути в Україні "Золотий матч"?

Теги
УПЛ Трансфери Шахтар Шахтар Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Майкон Майкон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
хв
ПСВ
17:45
Аякс
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук