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Шахтар назвав ціну на Фреда – манчестерські клуби продовжують боротьбу за хавбека

10:40 1597 Читать на русском
Шахтар назвав ціну на Фреда – манчестерські клуби продовжують боротьбу за хавбека
Фред / фото: офіційний сайт ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Фред продовжує провокувати міні-війну між Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті. Обидва клуби хочуть підписати бразильця влітку 2018 року.

"Містяни" цікавились "гірником" у січні, однак тоді прийняли рішення відкласти трансфер. Після цього гравцем зацікавився Жозе Моурінью, який попросив керівництво МЮ придбати 25-річного лідера Шахтаря.

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Донецький клуб оцінює свою зірку у 50 млн фунтів і більше. Сіті таку ціну вважає завищеною, однак Хосеп Гвардіола саме Фреда бачить як довгострокову заміну Фернандінью.

А ось Юнайтед поки що не лякають апетити Шахтаря. Для Моурінью і Ко важливо провести найближче трансферне вікно з максимальним успіхом, щоб бути лідером АПЛ у наступному сезоні. І перехопити Фреда у головного конкурента – ідея фікс. Про це пише Mirror.

Цікаво, що на бразильця також претендував Арсенал, який перебуває у хороших стосунках з агентом гравця Жілберто Сілвою. Однак "каноніри" рано вийшли з боротьби через сильніших конкурентів.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін підтвердив, що Фред влітку перейде в англійський клуб.

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