"Кріштіану Роналду – це, звичайно, великий провал цього чемпіонату світу, на відмінну від Мессі. Він нашкодив собі й команді своїм его.

Шість гравців збірної Португалії не подякували Сантушу після його звільнення

Колись він був чудовим футболістом, бомбардиром світового рівня. Зараз він назавжди зашкодив цим пам’ятним моментам. Не уявляю, щоб Роналду тепер знайшов собі інший клуб. Мені його якось шкода", – цитує Маттеуса Bild.

Нагадаємо, збірна Португалії припинила свої виступи на стадії півфіналів, мінімально поступившись Марокко. Роналду провів на турнірі 5 матчів, в яких забив 1 гол.

Марокко закономірно переграло ще й Португалію – залізна оборона і провал голкіпера вивели в історичний півфінал ЧС-2022