Обладатель "Золотого мяча-1990" Лотар Маттеус высказался о выступлении Криштиану Роналду на Мундиале в Катаре.

"Криштиану Роналду – это, конечно, большой провал этого чемпионата мира, в отличие от Месси. Он навредил себе и команде своим эго.

Шесть игроков сборной Португалии не поблагодарили Сантуша после его увольнения

Когда-то он был отличным футболистом, бомбардиром мирового уровня. Сейчас он навсегда очернил эти памятные моменты. Не представляю, чтобы Роналду теперь нашел себе другой клуб. Мне его как-то жалко", – цитирует Маттеуса Bild.

Напомним, сборная Португалии прекратила свои выступления на стадии полуфиналов, минимально уступив Марокко. Роналду провел на турнире пять матчей, в которых забил один гол.

Марокко переиграло еще и Португалию – железная оборона и провал голкипера вывели в исторический полуфинал ЧМ-2022