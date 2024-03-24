ЮКСА втратила очки з дебютним вилученням "Аквамена", Дружба перемогла Локомотив: Друга ліга
Відбулись недільні поєдинки 20-го туру Другої ліги. Читайте огляд матчів на "Футбол 24".
Друга ліга 2023/24, 20-й тур
Реал Фарма – ЮКСА – 1:1
Голи: Марченко, 68 – Гоуларт, 47
Вилучення: Росіан, 83 (ЮКСА)
Дружба Мирівка – Локомотив Київ – 3:1
Голи: Сомов, 14, Юзефович, 79, Бандурін, 84 – Поліщук, 90+1
Скала – Нива В – 0:0
ЮКСА втратила очки у грі з Реал Фармою. Гоуларт вивів київський клуб вперед після перерви, але Марченко в середині другого тайму зрівняв рахунок. Гра так і завершилась 1:1, а новачок ЮКСА Сантьяго Росіан (якого презентували в образі Аквамена) отримав пряму червону.
Клуб Другої ліги підписав легіонера, презентувавши його в стилі Аквамена
Скала та вінницька Нива не виявили сильнішого – команди розійшлись без голів. А Дружба Мирівка обіграла Локомотив – на голи Сомова, Юзефовича та Бандуріна результативно відповів Поліщук.