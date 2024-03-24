Друга ліга 2023/24, 20-й тур

Реал Фарма – ЮКСА – 1:1

Голи: Марченко, 68 – Гоуларт, 47

Вилучення: Росіан, 83 (ЮКСА)

Дружба Мирівка – Локомотив Київ – 3:1

Голи: Сомов, 14, Юзефович, 79, Бандурін, 84 – Поліщук, 90+1

Скала – Нива В – 0:0

ЮКСА втратила очки у грі з Реал Фармою. Гоуларт вивів київський клуб вперед після перерви, але Марченко в середині другого тайму зрівняв рахунок. Гра так і завершилась 1:1, а новачок ЮКСА Сантьяго Росіан (якого презентували в образі Аквамена) отримав пряму червону.

Клуб Другої ліги підписав легіонера, презентувавши його в стилі Аквамена

Скала та вінницька Нива не виявили сильнішого – команди розійшлись без голів. А Дружба Мирівка обіграла Локомотив – на голи Сомова, Юзефовича та Бандуріна результативно відповів Поліщук.