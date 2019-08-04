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Матіч: Поразка від збірної України не повинна розглядатись як національна трагедія

16:12 398 Читать на русском
Матіч: Поразка від збірної України не повинна розглядатись як національна трагедія
Неманья Матіч / соцмережі

Півзахисник збірної Сербії Неманья Матіч пригадав матч відбору Євро-2020 проти збірної України (0:5).

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Це було дуже важко для всіх гравців. І все ж поразки в Україні не повинно розглядатися як національна трагедія. Так, ми програли 0:5, але втратили три, а не шість очок. Шанси на вихід на чемпіонат Європи як і раніше дуже реальні і просто необхідно бути оптимістом.

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Важливо, щоб і склад збірної, і склад керівництва ФСС стабілізувалися і були відмобілізовані перед найважливішими поєдинками з Португалією і Люксембургом. Кожен з нас повинен зробити все можливе, щоб набрати ключові очки в боротьбі за вихід до фінального турніру. Для нас дуже важлива спадкоємність. Збірна повинна знову потрапити на велику футбольну подію після ЧС-2018", – сказав Матіч виданню Blic.

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Неманья Матіч Неманья Матіч Сербія Сербія Україна Україна Євро-2020 Україна - Сербія
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