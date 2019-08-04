Матіч: Поразка від збірної України не повинна розглядатись як національна трагедія

Півзахисник збірної Сербії Неманья Матіч пригадав матч відбору Євро-2020 проти збірної України (0:5).

"Це було дуже важко для всіх гравців. І все ж поразки в Україні не повинно розглядатися як національна трагедія. Так, ми програли 0:5, але втратили три, а не шість очок. Шанси на вихід на чемпіонат Європи як і раніше дуже реальні і просто необхідно бути оптимістом.

Україна – Сербія – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Важливо, щоб і склад збірної, і склад керівництва ФСС стабілізувалися і були відмобілізовані перед найважливішими поєдинками з Португалією і Люксембургом. Кожен з нас повинен зробити все можливе, щоб набрати ключові очки в боротьбі за вихід до фінального турніру. Для нас дуже важлива спадкоємність. Збірна повинна знову потрапити на велику футбольну подію після ЧС-2018", – сказав Матіч виданню Blic.

Україна – Сербія: найкращий матч в історії збірної, зрілість Циганкова, свобода для Коноплянки та два тіньові герої