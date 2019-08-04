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Матич: Поражение от сборной Украины не должно рассматриваться как национальная трагедия

16:12 68 Читати українською
Матич: Поражение от сборной Украины не должно рассматриваться как национальная трагедия
Неманья Матич / соцсети

Полузащитник сборной Сербии Неманья Матич вспомнил матч отбора Евро-2020 против сборной Украины (0:5).

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Это было очень тяжело для всех игроков. И все же поражение в Украине не должно рассматриваться как национальная трагедия. Да, мы проиграли 0:5, но потеряли три, а не шесть очков. Шансы на выход на чемпионат Европы по-прежнему очень реальны и просто необходимо быть оптимистом.

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Важно, чтобы и состав сборной и состав руководства ФСС стабилизировались и были отмобилизованы перед важнейшими поединками с Португалией и Люксембургом. Каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы набрать ключевые очки в борьбе за выход в финальный турнир. Для нас очень важна преемственность. Сборная должна снова попасть на крупное футбольное событие после ЧМ-2018", – сказал Матич изданию Blic.

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Неманья Матич Неманья Матич Сербия Сербия Украина Украина Евро-2020 Украина - Сербия
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