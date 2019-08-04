Матич: Поражение от сборной Украины не должно рассматриваться как национальная трагедия

Полузащитник сборной Сербии Неманья Матич вспомнил матч отбора Евро-2020 против сборной Украины (0:5).

"Это было очень тяжело для всех игроков. И все же поражение в Украине не должно рассматриваться как национальная трагедия. Да, мы проиграли 0:5, но потеряли три, а не шесть очков. Шансы на выход на чемпионат Европы по-прежнему очень реальны и просто необходимо быть оптимистом.

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Важно, чтобы и состав сборной и состав руководства ФСС стабилизировались и были отмобилизованы перед важнейшими поединками с Португалией и Люксембургом. Каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы набрать ключевые очки в борьбе за выход в финальный турнир. Для нас очень важна преемственность. Сборная должна снова попасть на крупное футбольное событие после ЧМ-2018", – сказал Матич изданию Blic.

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