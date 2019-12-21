Матіч може покинути Манчестер Юнайтед взимку – відомі нові претенденти на хавбека

Півзахисник Манчестер Юнайтед Неманья Матіч має нові пропозиції щодо продовження кар'єри.

Неманья Матіч може покинути Манчестер Юнайтед вже в січні, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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За його інформацією, агент серба веде перемовини з Міланом та Атлетіко. Гравець прагне отримати контракт до 2022 року.

Нагадаємо, Матіч перейшов у Манчестер Юнайтед влітку 2017 року з Челсі за 40 млн фунтів. З цього часу він встиг зіграти за манкуніанців у 91 поєдинку у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі.

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