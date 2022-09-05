Національна команда розпочне підготовку до матчів 16 вересня у Варшаві. Наставник збірної Олександр Петраков чекає у тренувальному таборі на 25 футболістів, повідомляє офіційний сайт УАФ. "Синьо-жовті" проведуть 3 матчі Ліни націй – проти Шотландії (21 вересня) та Вірменії (24). 27 числа збірна України ще раз зіграє з Шотландією.

Збірна України дізналася місце в оновленому рейтингу ФІФА

Зауважимо, що в основному списку лише два нападники. Артем Бєсєдін залишився у резерві, а Данила Сікана, якого Петраков раніше регулярно викликав, цього разу проігнорували.

Голкіпери: Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал).

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко (усі –Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон), Тарас Качараба (Славія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі – Динамо), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Коваленко (Спеція).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге), Артем Довбик (СК Дніпро-1).

Резерв: Артем Бєсєдін (Динамо), Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій (обидва – СК Дніпро-1), Єгор Назарина (Зоря), Едуард Соболь (Брюгге), Данило Ігнатенко (Бордо)