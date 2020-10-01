УЄФА вирішив відкрити трибуни для вболівальників на матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи, а також на поєдинки національних команд, повідомляє офіційний сайт організації.

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Заповнення стадіону не повинно перевищувати 30%, а також мають дотримуватись дистанційні та інші пандемійні правила. Головний нюанс полягає в узгодженні пропуску фанів на стадіон з місцевою владою, яка повинна дати на це дозвіл.

Правило набере чинності вже з 5 жовтня. Нагадаємо, 10 та 13 жовтня збірна України у Києві зіграє проти Німеччини та Іспанії відповідно.

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