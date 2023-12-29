Поєдинок за суперкубок Туреччини між Фенербахче та Галатасараєм у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, може не відбутись у запланований час.

Поєдинок за Суперкубок Туреччини між Галатасараєм та Фенербахче має стартувати о 19:45 за київським часом, але може так і не розпочатись, повідомляє FootColic.

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Все через заборону місцевої влади (гра має відбутись у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді) на розміщення банерів із зображенням першого президента Туреччини – Мустафи Кемаля Ататюрка. Зазначається, що Галатасарай вже покинув стадіон та повернувся до готелю.

До слова, обидва клуби очолюють турнірну таблицю чемпіонату Туреччини – і Фенербахче, і Галатасарай мають по 44 очки після 17 турів.

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