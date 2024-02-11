Нідерландський фахівець Денніс Гентенар продовжить кар'єру в Об'єднаних Арабських Еміратах, повідомляє SoccerNews.nl.

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48-річний тренер прийняв запрошення від Аякса, й тепер працюватиме з молодими воротарями з академії цього клубу, яка розташована у Дубаї. Раніше Гентенар вже працював у структурі амстердамців – у сезоні-2018/19 він був тренером воротарів у молодіжному складі Аякса. Згодом він тренував в Аль-Вахді, тож має досвід роботи в арабській країні.

Українським уболівальникам Денніс відомий по роботі у Шахтарі – з липня по жовтень 2023 року він входив до тренерського штабу Патріка ван Леувена. До переходу у донецьку команду нідерландець співпрацював з ізраїльським Маккабі Тель-Авів.

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