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Матч Тулуза – Ліон перенесений – "ткачі" отримають відпочинок перед вирішальним матчем з Шахтарем у Лізі чемпіонів

17:12 45 Читать на русском
Матч Тулуза – Ліон перенесений – "ткачі" отримають відпочинок перед вирішальним матчем з Шахтарем у Лізі чемпіонів
Матч Тулуза – Ліон перенесено

Гра 17 туру між Тулузою та Ліоном не відбудеться у ці вихідні через протести у Франції.

Французька Ліга 1 вирішила перенести матч 17 туру між Тулузою та Ліоном через протести у Франції. Наразі невідомо, коли відбудеться гра. Крім того, раніше повідомлялось, що через аналогічну причину було перенесено гру між ПСЖ та Монпельє.

ПСЖ – Монпельє: поєдинок перенесено через масові протести в Парижі

Люди протестують проти підвищення цін на паливо, а також проти політики реформ президента Еммануеля Макрона. Демонстранти блокують дороги, будують барикади, закидають поліцейських димовими шашками і фаєрами, а правоохоронні органи у відповідь застосовують проти них водомети і сльозогінний газ.

Шахтар – Ліон: УЄФА офіційно переніс матч на НСК Олімпійський

Зауважимо, що 12 грудня Ліон у Києві зіграє проти Шахтаря у 6 турі Ліги чемпіонів. Цей матч стане вирішальним для "гірників" і "ткачів".

Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
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3
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11
хв
Ліон
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