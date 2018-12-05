Матч Тулуза – Ліон перенесений – "ткачі" отримають відпочинок перед вирішальним матчем з Шахтарем у Лізі чемпіонів

Гра 17 туру між Тулузою та Ліоном не відбудеться у ці вихідні через протести у Франції.

Французька Ліга 1 вирішила перенести матч 17 туру між Тулузою та Ліоном через протести у Франції. Наразі невідомо, коли відбудеться гра. Крім того, раніше повідомлялось, що через аналогічну причину було перенесено гру між ПСЖ та Монпельє.

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Люди протестують проти підвищення цін на паливо, а також проти політики реформ президента Еммануеля Макрона. Демонстранти блокують дороги, будують барикади, закидають поліцейських димовими шашками і фаєрами, а правоохоронні органи у відповідь застосовують проти них водомети і сльозогінний газ.

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Зауважимо, що 12 грудня Ліон у Києві зіграє проти Шахтаря у 6 турі Ліги чемпіонів. Цей матч стане вирішальним для "гірників" і "ткачів".