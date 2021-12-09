Тоттенхем на своєму офіційному сайті оголосив, що матч групового етапу Ліги конференцій проти Ренна не відбудеться у запланований термін.

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Причина – небувалий спалах коронавірусу у клубі. За інформацією ЗМІ, зараз у таборі Тоттенхема 8 хворих гравців та 5 членів персоналу.

"Тоттенхем перебуває на зв'язку з УЄФА і надасть оновлену інформацію в процесі розвитку ситуації. Крім того, після обговорень з Агентством безпеки здоров'я клубу нам рекомендували закрити розташування першої команди у тренувальному центрі на користь здоров'я та безпеки гравців та персоналу", – повідомляє прес-служба "шпор".

Нагадаємо, після п'яти турів Ліги конференцій Тоттенхем посідає у турнірній таблиці групи G другу сходинку, набравши 7 очок. На неділю, 12 грудня, у команди Антоніо Конте запланована зустріч з Брайтоном в рамках 16-го туру АПЛ.

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