Тоттенхэм на своем официальном сайте объявил, что матч группового этапа Лиги конференций против Ренна не состоится в указанный срок.

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Причина – небывалая вспышка коронавируса в клубе. По информации СМИ, сейчас в лагере Тоттенхэма 8 заболевших игроков и 5 членов персонала.

"Тоттенхэм находится на связи с УЕФА и предоставит обновленную информацию в процессе развития ситуации. Кроме того, после обсуждений с Агентством безопасности здоровья клубу рекомендовали закрыть расположение первой команды в тренировочном центре в пользу здоровья и безопасности игроков и персонала", – сообщает пресс-служба "шпор".

Напомним, после пяти туров Тоттенхэм занимает в турнирной таблице группы G второе место, набрав 7 очков. В воскресенье, 12 декабря, у команды Антонио Конте запланирована встреча с Брайтоном в рамках 16-го тура АПЛ.

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