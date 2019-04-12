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Матч СК Дніпро-1 – Суми відбудеться – нещодавно гостей позбавили професіонального статусу

12:37 144 Читать на русском
Матч СК Дніпро-1 – Суми відбудеться – нещодавно гостей позбавили професіонального статусу
ФК Суми

Суми ще деякий час продовжать виступи у Першій лізі України.

 

Поєдинок 22 туру Першої ліги України між Сумами та СК Дніпро-1 відбудеться, не зважаючи на позбавлення перших професіонального статусу, повідомляє телеканал "Футбол 1".

Секретар КДК ФФУ: Кілька гравців та функціонерів Сум отримають дискваліфікації від 1 року до довічної

Суми отримають повідомлення про рішення КДК ФФУ протягом 10 днів після його прийняття та матимуть ще 10 днів на подачу апеляції. Поки клуб продовжить свої виступи у Першій лізі.

Офіційний сайт Сум повідомляє, що до клубу не надходило жодного рішення КДК ФФУ.

Теги
СК Дніпро-1 - Суми Суми Суми Перша ліга КДК ФФУ
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