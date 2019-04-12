Матч СК Дніпро-1 – Суми відбудеться – нещодавно гостей позбавили професіонального статусу

Інтерв’ю — 12:00 1800
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"Леоненко може звинувачувати тільки себе". Голеадор Прикарпаття – про період у Динамо, юного Шеву і шаленого Григорчука
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Кроос роздумує над відходом з РеалаІспанія — 10:53 510
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Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – хавбек Бенфіки, який вже пише історію у ЄвропіПортугалія — 10:15 3609
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Жоау Феліш – наймолодший автор хет-трику в історії Ліги ЄвропиЛіга Європи — 09:42 646
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Арсенал – Наполі: катастрофа зірок Анчелотті, шалене домінування і щедрі дари лондонців, заявка на англійський фінал ЛЄЛіга Європи — 11 квіт 2501