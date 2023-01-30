На 76-й хвилині захисник "вершкових" Начо руками заважав Асьєру Ільярраменді кинути аут. У гравця Реала на той момент вже була жовта, але головний суддя Мелеро Лопес не захотів показувати другу за відверте порушення.

Nacho Fernández ha hecho esto con una amarilla, obviamente no le han sacado la segunda.



Él mismo ha dicho “Por fortuna no me sacan la segunda tarjeta”



¿Hasta donde vamos a llegar? pic.twitter.com/mJbZbpaeHo — Parte Médico (@PartemedicoATM) January 29, 2023

Через кілька хвилин покарання уник і головний тренер Сосьєдада Іманоль Альгуасіль, який схопив м'яч в руки та почав імітувати порушення Начо. Колишній арбітр ФІФА, а нині експерт Ітурральде Гонсалес розкритикував дії Мелеро Лопеса в обидвох ситуаціях.

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"Це було чітке вилучення Начо, друга жовта картка. Якщо це робить тренер, то відразу червона. Якщо це робить гравець, то жовта. Тренер не може забирати м'яч і заважати грі.

Я не припускаю, що у Прімері судді не знають регламенту. Але тут продемонстровано саме це. Або ви не знаєте правила, або не хочете його застосовувати. Це одна з найсерйозніших помилок, що сталися. Це друге чітке попередження для Начо. Вилучення Іманоля також не підлягає обговоренню. Потрібно знати правила", – наводить слова Ітурральде Гонсалеса AS.

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