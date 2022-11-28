"Ми знаємо, наскільки крутою є збірна Хорваті. У її складі виступають дуже обдаровані гравці, які діють організовано.

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Цей матч буде для нас своєрідним фіналом проти чинних фіналістів чемпіонату світу. У перших двох матчах ми не показали нашу найкращу гру, тож якщо хочемо розраховувати на успіх у третьому турі, нам необхідно виступити значно краще", – цитує Куртуа TMW.

Нагадаємо, у матчі 2-го туру Бельгія несподівано поступилась Марокко з рахунком 0:2 і з трьома балами йде третьою у своєму квартеті. Лідирують у групі F з 4 пунктами хорвати та марокканці. Замикає четвірку Канада з нулем у графі очок.

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