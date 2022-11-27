Група молодих людей зібралась у центрі Брюсселя для перегляду матчу чемпіонату світу Марокко – Бельгія. Все завершилось страшним безладом, інформує rtbf.

Бельгія – Марокко – 0:2 – відео голів та огляд сенсаційної поразки фаворита

Марокканські фанати розлютились, коли наприкінці тайму арбітр скасував гол Зієша. Хлопці вискочили на бульвар дю Медю і почали трощити все навколо. Підпалили кілька велосипедів, розтрощили вітрини магазинів і перекинули автомобіль. На місце події приїхала поліція, яка була змушена силою вгамовувати розбишак. Дійшло до використання пожежного гідранта, щоб "остудити" гарячий натовп.

Bruxelles. pic.twitter.com/ASIOE4GzAk — AhmedMONE9 (@ach1090) November 27, 2022 Додамо, що Марокко у другому таймі забило 2 легітимні м'ячі і таки здолало Бельгію. Навряд гравці "Атлаських левів" зраділи, коли почули про зухвалі розбої своїх прихильників за тисячі кілометрів.

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