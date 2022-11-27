Фанати збірної Марокко влаштували погроми в центрі Брюсселя – кадри знищених машин і сутички з поліцією
Марокканські вболівальники неадекватно підтримували свою збірну на відстані.
Група молодих людей зібралась у центрі Брюсселя для перегляду матчу чемпіонату світу Марокко – Бельгія. Все завершилось страшним безладом, інформує rtbf.
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Марокканські фанати розлютились, коли наприкінці тайму арбітр скасував гол Зієша. Хлопці вискочили на бульвар дю Медю і почали трощити все навколо. Підпалили кілька велосипедів, розтрощили вітрини магазинів і перекинули автомобіль. На місце події приїхала поліція, яка була змушена силою вгамовувати розбишак. Дійшло до використання пожежного гідранта, щоб "остудити" гарячий натовп.
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