"Мы знаем, насколько хороша сборная Хорвати. В ее составе выступают очень одаренные игроки, которые действуют организованно.

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Этот матч будет для нас своеобразным финалом против действующих финалистов чемпионата мира. В первых двух матчах мы не показали нашу лучшую игру, так что если хотим рассчитывать на успех в третьем туре, нам необходимо выступить значительно лучше", – цитирует Куртуа TMW.

Напомним, в матче 2-го тура Бельгия неожиданно уступила Марокко со счетом 0:2 и с тремя баллами идет третьей в своем квартете. Лидируют в группе F с 4 пунктами хорваты и марокканцы. Замыкает четверку Канада с нулем в графе очков.

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