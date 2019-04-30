Матч чемпіонату Португалії призупинили, щоб лайсмен міг сходити в туалет – курйозне відео

Курйозний епізод трапився під час матчу 31-го туру чемпіонату Португалії між Дешпортіву Шавеш і Насьоналем (4:1).

На 56-й хвилині головний арбітр поєдинку Луїш Годінью зупинив гру. Раптово лайнсмен Жорже Крус побіг у підтрибунне приміщення.

В Англії футболіст був вилучений і вимкнув світло на стадіоні під час матчу – курйоз дня

Годінью зі сміхом пояснив головним тренерам команд, що трапилося. Круса не було приблизно дві хвилини, за цей час наставники дали додаткові вказівки футболістам.