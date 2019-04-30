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Матч чемпіонату Португалії призупинили, щоб лайсмен міг сходити в туалет – курйозне відео

10:54 366 Читать на русском
Матч чемпіонату Португалії призупинили, щоб лайсмен міг сходити в туалет – курйозне відео
Луїш Годінью / фото із соцмереж

Курйозний епізод трапився під час матчу 31-го туру чемпіонату Португалії між Дешпортіву Шавеш і Насьоналем (4:1).

На 56-й хвилині головний арбітр поєдинку Луїш Годінью зупинив гру. Раптово лайнсмен Жорже Крус побіг у підтрибунне приміщення.

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Годінью зі сміхом пояснив головним тренерам команд, що трапилося. Круса не було приблизно дві хвилини, за цей час наставники дали додаткові вказівки футболістам.

Теги
Шавеш Шавеш Насьонал Насьонал Португалія футбольні курйози Відеоновини
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