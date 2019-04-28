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В Англії футболіст був вилучений і вимкнув світло на стадіоні під час матчу – курйоз дня

15:46 124 Читать на русском
В Англії футболіст був вилучений і вимкнув світло на стадіоні під час матчу – курйоз дня
Стадіон з вимкненим світлом / соцмережі

У матчі регіональної англійської ліги Хелленік гравець команди Кідлінгтон Девелопмент Джуліус Мурага отримав червону картку і вимкнув світло на стадіоні.

В Англії під час матчу регіональної ліги Хелленік між командами Челтнем Сарасенз та Кіддлінгтон Девелопмент стався курйозний епізод. На 73-й хвилині поєдинку на стадіоні зникло світло.

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Як виявилось, винуватцем вимушеної зупинки матчу став гравець гостей Джуліус Мурага. Він був вилучений у другій частині поєдинку і, коли пішов у душ, вимкнув освітлення.

Як повідомляє Metro, футболіст зробив це випадково, коли хотів прийняти душ. Він прийняв рубильник за вимикач. Мурага заявив, що не мав наміру перервати гру.

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Теги
Англія футбольні курйози
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