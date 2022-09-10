"Червоні дияволи" першими серед клубів АПЛ офіційно оголосили, що зіграють свій єврокубковий матч згідно з графіком.

АПЛ скасувала всі матчі вікенду на знак поваги до померлої королеви Єлизавети ІІ – Зінченко не зустрінеться з Миколенком

У четвер, 8 вересня, стало відомо про смерть королеви Єлизавети ІІ. Сполучене Королівство поринуло в траур, а матчі 7 туру АПЛ вирішили перенести. Манчестер Юнайтед повинен був зіграти з Крістал Пелас, але отримає додатковий відпочинок перед зустріччю з Шерифом у Лізі Європи. Молдовани приймуть іменитих гостей 15 вересня, початок поєдинку о 19:45.

Нагадаємо, у першому турі ЛЄ команда Максима Коваля розгромила Омонію, а МЮ мінімально поступився Реал Сосьєдаду.

Ліга Європи: Роналду не врятував МЮ від поразки, Коваль асистом дав початок розгромній перемозі Шерифа – усі результати