Божевілля в Туреччині: гравці влаштували масову бійку, арбітр показав 5 червоних – жахливі кадри сутички
В чемпіонаті Туреччини зустріч між Бурсаспор та Діярбакірспор закінчилася бійкою.
Напочатку грудня весь футбольний світ облетіли жахливі кадри з турецької ліги, коли президент однієї з команд жорстоко побив арбітра матчу. Здавалось, що на цьому подібні інциденти закінчаться, утім, Туреччина знову потрапила на перші шпальти видань через новий скандал.
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Зустрічі між Бурсаспором та Діярбакірспор у Другій лізі у Білій групі закінчилася масовою бійкою у компенсований час. У сутичці брали участь не тільки футболісти обох команд, а й технічний персонал. Головному арбітру матчу довелося показати п'ять червоних карток.
Варто зауважити, що гра завершилася перемогою Діярбакірспор з рахунком 2:0
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