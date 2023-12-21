Напочатку грудня весь футбольний світ облетіли жахливі кадри з турецької ліги, коли президент однієї з команд жорстоко побив арбітра матчу. Здавалось, що на цьому подібні інциденти закінчаться, утім, Туреччина знову потрапила на перші шпальти видань через новий скандал.

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Зустрічі між Бурсаспором та Діярбакірспор у Другій лізі у Білій групі закінчилася масовою бійкою у компенсований час. У сутичці брали участь не тільки футболісти обох команд, а й технічний персонал. Головному арбітру матчу довелося показати п'ять червоних карток.

Варто зауважити, що гра завершилася перемогою Діярбакірспор з рахунком 2:0

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Bursasporê vê carê êrişî Diyarbekirsporê kir



Futbolîstên Bursasporê, piştî golê êrişî futbolîst û endamên Diyarbekirsporê kir #kurd pic.twitter.com/NbSIieY51s — RudawKurdi (@RudawKurdi) December 20, 2023

Bursasporê vê carê êrişî Diyarbekirsporê kir



Futbolîstên Bursasporê, piştî golê êrişî futbolîst û endamên Diyarbekirsporê kir #kurd pic.twitter.com/NbSIieY51s — RudawKurdi (@RudawKurdi) December 20, 2023