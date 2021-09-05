"Це був дуже складний матч для нас, оскільки нам довелося відіграватися. На щастя, нам вдалося забити на початку другого тайму, що було найважливішим моментом у цей вечір.

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Перед тим як піти на перерву я втратив чудовий шанс для гола, оскільки намагався пробити голкіперу суперників поміж ніг, але він зреагував, а вже через секунду м'яч опинився у наших воротах. На жаль, і таке буває.

Втім, після перерви доля подарувала мені ще один шанс, і я ним скористався. Давно не забивав, тому цей момент був дуже важливий для мене", – цитує Марсьяля FootMercato.

Нагадаємо, у матчі 5-го туру відбору на ЧС-2022 збірна Франції на виїзді врятувала нічию з українцями (1:1). Як наслідок, у турнірній таблиці групи D "трикольорові" з 9 балами йдуть першими, "синьо-жовті" розмістились на третій сходинці, набравши 5 очок.

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