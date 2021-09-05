"Это был очень сложный матч для нас, поскольку нам пришлось отыгрываться. К счастью, нам удалось забить в начале второго тайма, что было самым важным моментом в этот вечер.

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Перед уходом на перерыв я потерял отличный шанс для гола, поскольку пытался пробить голкиперу соперников между ног, но он среагировал, а уже через секунду мяч оказался в наших воротах. К сожалению, и такое бывает.

Впрочем, после перерыва судьба подарила мне еще один шанс, и я им воспользовался. Давно не забивал, поэтому этот момент был очень важен для меня", – цитирует Марсьяля FootMercato.

Напомним, в матче 5-го тура отбора на ЧМ-2022 сборная Франции на выезде вырвала ничью с украинцами (1:1). Как следствие, в турнирной таблице группы D "трехцветные" с 9 баллами идут первыми, "сине-желтые" разместились на третьей строчке, набрав 5 очков.

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