Легенда Реала Марсело не залишиться без роботи, якщо бразильцю доведеться попрощатись з Мадридом.

Монако хотів би підсилити захисну ланку досвідченим Марсело і готовий запропонувати гравцю Реала контракт на три роки, повідомляє BeIn Sports.

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Фінансові умови будуть трохи знижені, порівняно із зарплатою у Мадриді, монегаски можуть платити 32-річному бразильцю 6 млн євро на рік (зараз гравець отримує 9 млн). Нагадаємо, чинний контракт оборонця з Реалом розрахований до літа 2022 року.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Марсело провів лише 6 матчів, в яких відзначився асистом.

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