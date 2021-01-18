Марсело має цікавий варіант з продовженням кар'єри у Франції
Легенда Реала Марсело не залишиться без роботи, якщо бразильцю доведеться попрощатись з Мадридом.
Монако хотів би підсилити захисну ланку досвідченим Марсело і готовий запропонувати гравцю Реала контракт на три роки, повідомляє BeIn Sports.
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Фінансові умови будуть трохи знижені, порівняно із зарплатою у Мадриді, монегаски можуть платити 32-річному бразильцю 6 млн євро на рік (зараз гравець отримує 9 млн). Нагадаємо, чинний контракт оборонця з Реалом розрахований до літа 2022 року.
У нинішньому сезоні Ла Ліги Марсело провів лише 6 матчів, в яких відзначився асистом.
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