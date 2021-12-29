"Мені боляче не ставити Іско і Марсело у стартовий склад, тому що вони хочуть грати, як і всі футболісти. З огляду на, через що ми пройшли разом... У них важка ситуація. Це поганий аспект роботи тренера. Я повинен вибирати склад на кожен матч.

Іско вирішив покинути Реал – Зідан має свої плани на іспанця

Я розраховую на всіх гравців, Іско та Марсело – футболісти Реала. Не думаю про те, чи хочуть вони піти чи ні, я не можу це контролювати. Можу лише сказати, що вони віддані своїй справі і дуже добре тренуються. У них серйозне і професіональне ставлення до роботи. Вони отримають можливість зіграти", – цитує Зідана Marca.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Іско провів 10 матчів, Марсело – 5.

"Більше чекати не можна": Флорентіно Перес анонсував революційні зміни у футболі – Реал йде на конфлікт з УЄФА