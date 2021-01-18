Легенда Реала Марсело не останется без работы, если бразильцу придется попрощаться с Мадридом.

Монако хотел бы усилить защитное звено опытным Марсело и готов предложить игроку Реала контракт на три года, сообщает BeIn Sports.

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Финансовые условия будут несколько снижены, по сравнению с зарплатой в Мадриде, монегаски могут платить 32-летнему бразильцу 6 млн евро в год (сейчас игрок получает 9 млн). Напомним, действующий контракт защитника с Реалом рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Марсело провел всего 6 матчей, в которых отметился ассистом.

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