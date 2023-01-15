Український легіонер Руслан Маліновський поділився емоціями від матчу з Лор'яном (3:1) у 19-му турі Ліги 1.

"Я дуже задоволений результатом. Після кількох помилок у першому таймі нам вдалося створити простір і забити три голи. Ми на правильному шляху.

"Маліновському вдасться адаптуватися": наставник Марселя прокоментував дебютний вихід українця у старті

Я почуваюся добре. Марсель – гарне місто з видом на море. Тут є все, щоб добре працювати", – сказав Маліновський на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Маліновський вперше вийшов у старті Марселя і провів на полі 66 хвилин. Команда українця після 19-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Франції на третій сходинці, відстаючи від лідера на 5 очок.

Маліновський класно дебютував у основі Марселя – допоміг забити гол, майже віддав асист та отримав високі оцінки