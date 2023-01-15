"Ми активно боролися з самого початку, але суперник двічі опинився в нашому карному майданчику та міг забити. Мої гравці домінували, радий за них, вони хотіли перемогти й довели це на полі.

Перша результативна дія Маліновського у відеоогляді матчу Марсель – Лор'ян – 3:1

Хороший ритм у чемпіонаті? Коли ви у хорошій формі та йдете лише третіми, то може здатися, що це несправедливо, але це не так. Команда грала дуже добре, після першого тайму я сказав їм нічого не змінювати. Мені пощастило, що у мене є виконавці хорошої якості.

Алексісу не вистачало забитих голів, але сьогодні він відзначився, це неординарний гравець. Колашинац провів хорошу гру, Ундер також. Маліновський – дуже сильний гравець, на тренуваннях йому вдасться адаптуватися та розібратися в наших механізмах гри", – сказав Тудор на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Маліновський вперше вийшов у старті Марселя і провів на полі 66 хвилин. Команда українця після 19-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Франції на третій сходинці, відстаючи від лідера на 5 очок.

Маліновський класно дебютував у основі Марселя – допоміг забити гол, майже віддав асист та отримав високі оцінки