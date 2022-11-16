Колишній форвард Марселя Седрік Бакамбу розповів, що французький клуб добивався його відходу не дуже гарними методами.

Взимку 2022 року Марсель підписав форварда збірної ДР Конго Седріка Бакамбу. Але нападнику не судилося відпрацювати свій контракт на 2,5 роки - він пішов в Олімпіакос через 8 місяців після переїзду до Франції. Все через те, що Марселю вдалося підписати більш грізних гравців в атаку, Алексіса Санчеса та Луїса Суареса.

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В інтерв'ю журналісту Заку Нані Бакамбу розповів, як саме Марсель добивався його відходу. "Коли Сельта запропонувала за мене 6-7 мільйонів євро, я відмовився йти. Після цього, очевидно, президент клубу Лонгорія вирішив впливати на мене іншими методами. Вони припинили випускати мене на поле, а на тренуваннях змушували грати на позиції лівого та правого захисника" , – розповів Бакамбу.

Нагадаємо, що вже тоді Марсель тренував Ігор Тудор.

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