Зимой 2022 года Марсель подписал форварда сборной ДР Конго Седрика Бакамбу. Но нападающему не было суждено отработать свой контракт на 2,5 года – он ушёл в Олимпиакос спустя 8 месяцев после переезда во Францию. Всё из-за того, что Марселю удалось подписать более серьёзных игроков в атаку, Алексиса Санчеса и Луиса Суареса.

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В интервью журналисту Заку Нани Бакамбу рассказал, как именно Марсель добивался его ухода. "Когда Сельта предложила за меня 6-7 миллионов евро, я отказался уходить. После этого, очевидно, президент клуба Лонгория решил влиять на меня другими методами. Они перестали выпускать меня на поле, а на тренировках заставляли играть на позиции левого и правого защитника", – рассказал Бакамбу.

Напомним, что уже тогда Марсель тренировал Игор Тудор.

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