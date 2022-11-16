Марсель заставлял форварда играть на флангах обороны, чтобы принудить его к уходу
Бывший форвард Марселя Седрик Бакамбу рассказал, что французский клуб добивался его ухода не самыми красивыми методами.
Зимой 2022 года Марсель подписал форварда сборной ДР Конго Седрика Бакамбу. Но нападающему не было суждено отработать свой контракт на 2,5 года – он ушёл в Олимпиакос спустя 8 месяцев после переезда во Францию. Всё из-за того, что Марселю удалось подписать более серьёзных игроков в атаку, Алексиса Санчеса и Луиса Суареса.
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В интервью журналисту Заку Нани Бакамбу рассказал, как именно Марсель добивался его ухода. "Когда Сельта предложила за меня 6-7 миллионов евро, я отказался уходить. После этого, очевидно, президент клуба Лонгория решил влиять на меня другими методами. Они перестали выпускать меня на поле, а на тренировках заставляли играть на позиции левого и правого защитника", – рассказал Бакамбу.
Напомним, что уже тогда Марсель тренировал Игор Тудор.
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