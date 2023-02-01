Провансальці солідно підсилили атаку, запросивши 22-річного португальця із Браги. Вітінья підписав з Марселем контракт до літа 2027 року, повідомляє прес-служба клубу.

Зієш прибув у ПСЖ, але його трансфер зірвався в останню мить – винен Челсі

За неофіційною інформацією, Марселю довелося заплатити за цей перехід 32 мільйони євро. Це новий трансферний рекорд. Раніше лідером рейтингу був Дімітрі Пайє, за якого 6 років тому віддали 30 мільйонів.

До слова, у нинішньому сезоні Вітінья провів на клубному рівні 27 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 5 результативних передач. Це неабияк допомогло Бразі, яка наразі посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії.

Трансферний дедлайн, зима 2023: Забарний і 2 українці закордоном, рекордна бомба від Челсі та курйоз