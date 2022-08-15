Відбулись чергові поєдинки 2-го туру чемпіонату Франції, в якому Марсель не зміг обіграти скромний Брест. Читайте звіт про зустріч та рахунки інших матчів на Футбол 24.

Чемпіонат Франції 2022/23, 2-й тур

Брест – Марсель – 1:1

Голи: Ле Мелу, 61 – Тавареш, 38

Марсель не зміг втримати перемогу над Брестом. Провансальці повели в рахунку в першому таймі завдяки голу Тавареша – захисник класно забіг на дальню стійку, де замкнув подачу з глибини. Додамо, що це вже другий гол для захисника Арсенала, який виступає у Франції на правах оренди, у двох матчах.

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На початку другої половини на полі з'явився Алексіс Санчес, але зірковий чилієць не допоміг подвоїти перевагу. Ба більше, Ле Мелу зрівняв рахунок на 61 хвилині. Саме з рахунком 1:1 гра і завершилась.

Відзначимо, що в інших матчах Ніцца не змогла обіграти Страсбур (1:1), результативну нічию Осера та Анже і результативні перемоги Клермона та Тулузи.

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