Состоялись очередные поединки 2-го тура чемпионата Франции, в котором Марсель не смог обыграть скромный Брест. Читайте отчет о встречах и результаты других матчей на Футбол 24.

Чемпионат Франции 2022/23, 2-й тур

Брест – Марсель – 1:1

Голы: Ле Мелу, 61 – Тавареш, 38

Марсель не сумел удержать победу над Брестом. Провансальцы повели в счете в первом тайме благодаря голу Тавареша – защитник классно забежал на дальнюю штангу, где замкнул подачу из глубины. Добавим, что это уже второй гол для защитника Арсенала, выступающего во Франции на правах аренды, в двух матчах.

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В начале второй половины на поле появился Алексис Санчес, но звездный чилиец не помог удвоить преимущество. Более того, Ле Мелу сравнял счет на 61 минуте. Именно со счетом 1:1 игра и завершилась.

Отметим, что в других матчах Ницца не смогла обыграть Страсбур (1:1), результативную ничью Осера и Анже и результативные победы Клермона и Тулузы.

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