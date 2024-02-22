Марсель приймає Шахтар 22 лютого в матчі-відповіді стикового раунду Ліги Європи 2023/24. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Марсель – Шахтар стартує 22 лютого о 22:00 за київським часом. Поєдинок раунду плей-офф Ліги Європи (аналог 1/16 фіналу) пройде у Марселі на стадіоні Велодром. Тиждень тому в Гамбурзі команди зіграли внічию 2:2 – команду Маріно Пушіча від поразки врятував Егіналдо, який зрівняв рахунок у доданий час.

Марсель – Шахтар: анонс матчу-відповіді плей-офф Ліги Європи

На гру проти "гірників" Марсель вийде з новим головним тренером. Кілька днів тому, після поразки від Бреста у чемпіонаті Франції, замість Дженнаро Гаттузо призначили 70-річного Жана-Луї Гассе, який донедавна очолював збірну Кот-д'Івуару, але був звільнений вже під час Кубка африканських націй.

Де дивитися матч Марсель – Шахтар? Онлайн-трансляція гри доступна на MEGOGO (коментатори – Роберто Моралес і Віталій Кравченко). Стежити за основними подіями поєдинку Ліги Європи можна в онлайні "Футбол 24".

У Шахтаря одна зміна порівняно з першим поєдинком у Гамбурзі. Замість дискваліфікованого Валерія Бондаря Маріно Пушіч обрав Ярослава Ракицького. Тарас Степаненко, який травмувався в першому матчі, встиг відновитися і потрапив у старт.

Стартові склади на матч Шахтар – Марсель:

Марсель: Лопес – Мбемба, Жіго, Мейте – Клос, Кондогбія, Унаї, Харіт, Мерлен – Мумбанья, Обамеянг.

Шахтар: Різник – Конопля, Ракицький, Матвієнко, Азаров – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Егіналдо – Сікан.