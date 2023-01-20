Марсель зустрічається з Ренном в 1/16 фіналу Кубка Франції. Стартові склади команд дізнавайтесь у цій новині на "Футбол 24".

Ігор Тудор і його тренерський штаб випускають 29-річного півзахисника збірної України із перших хвилин матчу проти Ренна, інформує прес-служба Олімпіка. Дуель розпочнеться о 22:10.

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Стартові склади команд:

Марсель: Лопес – Балерді, Жіго, Колашинац – Тавареш, Верету, Ронж'є, Ундер – Гендузі, Маліновський – А. Санчес

Ренн: Доган – Теате, Родон, Ву – Трюффер, Угочукву, Майєр, Траоре – Гуїрі, Буріго, Дуе

Для Маліновського це буде другий поспіль вихід у старті нового клубу. Раніше Руслан провів 66 хвилин проти Лор'яна (3:1) і 23 хвилини проти Труа (2:0). Результативними діями поки не відзначався.

На стадії 1/32 фіналу Кубка Франції Марсель впевнено пройшов Єр, а Ренн, який є суперником Шахтаря у плей-офф Ліги Європи, у непростій дуелі вибив Бордо Данила Ігнатенка.

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