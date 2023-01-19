"Чемпіонат більше орієнтований на "фізику", як на мене. Наразі грали з Лор'яном. Дуже низький блок – на контратаках дуже добре вибігають. У цьому плані слід бути дуже обережними.

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До того ж в іграх проти Марселя усі суперники дуже вмотивовані. Це великий клуб і всі хочуть його обіграти, тож грають набагато краще, ніж з іншими командами. Але загалом чемпіонат ще важко охарактеризувати, тільки дві гри провів, ще багато матчів попереду і лише згодом зможу зробити висновки щодо різниці чемпіонатів Франції та Італії.

Зустріч із ПСЖ 26 лютого? Чесно, поки не думав. У нас зараз кубковий матч із Ренном, потім – домашня гра з Монако. І зараз такий період у чемпіонаті, що вже починають рахувати очки. Насамперед ми не повинні втрачати їх у домашніх матчах. А у домашній грі з ПСЖ, звичайно, буде особливе налаштування. Це, безперечно, буде дуже серйозна битва.

Проти Мбаппе я вже мав можливість зіграти у складі Аталанти. Це футболіст світового класу. А Мессі – це Мессі. Проти нього ще не грав, буде дуже цікаво. Як би не було, при хорошій структурі нашої гри та організованих командних діях, ми можемо їх обіграти", – цитує Маліновського FanDay.

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