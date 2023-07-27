Руслан Маліновський вийшов на заміну на 65-й хвилині і допоміг Марселю втримати переможний результат.

Товариський матч

Валвейк – Марсель – 0:1

Гол: Гуйє, 13

Марсель провів свій третій літній товариський матч. Після перемоги над Німом і поразки від Ейпена Олімпік здолав нідерландський Валвейк.

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Єдиний м'яч на 13-й хвилині забив Пап Гуйє, через якого клуб був оштрафований на 2,5 млн євро. Саме його в середині другого тайму замінив українець Руслан Маліновський. У гольовій атаці в першому таймі взяв участь новачок команди П'єр-Емерік Обамеянг.

Загалом головний тренер Марселя Марселіно використав у цій зустрічі 24 гравці. Дженгіз Ундер, який очікує свого трансферу у Фенербахче, перебував на трибунах.