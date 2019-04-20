toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Марсель переміг Генгам та увірвався в зону єврокубків

20:06 43 Читать на русском
Марсель переміг Генгам та увірвався в зону єврокубків
Генгам – Марсель / Фото ФК Марсель

Відбувся черговий поєдинок 33-го туру чемпіонату Франції, в якому Генгам приймав Марсель.

 

Марсель вже на 4-й хвилині вийшов уперед завдяки влучному удару Луїса Густаво. Ще до перерви гості подвоїли рахунок і практично зняли питання щодо переможця протистояння.

Ліон легко здолав Анже, Ренн у видовищному матчі поступився Діжону

У другому таймі гравці Генгама зуміли відквитати один м'яч, але перед фінальним свистком Марсель знищив інтригу в поєдинку, забивши 3-й гол.

Перемога дозволила Марселю піднятись на 4-ту сходинку турнірної таблиці (54 очки), яка дає можливість грати у Лізі Європи. Генгам (19-й) зберігає примарні шанси залишитись у вищому дивізіоні.

Нотр-Дам де Парі у вогні: як футбольний світ оплакує трагедію легендарного Собору

Теги
Марсель Марсель Генгам Генгам Франція Генгам - Марсель
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
18
хв
Евертон
15:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук