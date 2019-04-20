Марсель переміг Генгам та увірвався в зону єврокубків

Відбувся черговий поєдинок 33-го туру чемпіонату Франції, в якому Генгам приймав Марсель.

Марсель вже на 4-й хвилині вийшов уперед завдяки влучному удару Луїса Густаво. Ще до перерви гості подвоїли рахунок і практично зняли питання щодо переможця протистояння.

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У другому таймі гравці Генгама зуміли відквитати один м'яч, але перед фінальним свистком Марсель знищив інтригу в поєдинку, забивши 3-й гол.

Перемога дозволила Марселю піднятись на 4-ту сходинку турнірної таблиці (54 очки), яка дає можливість грати у Лізі Європи. Генгам (19-й) зберігає примарні шанси залишитись у вищому дивізіоні.

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