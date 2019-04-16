Нотр-Дам де Парі у вогні: як футбольний світ оплакує трагедію легендарного Собору

Пожежа у стінах одного з найвідоміших символів Франції, Собору Нотр-Дам де Парі – сколихнула увесь світ, зачепивши і загартовані серця представників футбольного ремесла. "Футбол 24" зібрав для Вас сльози, співчуття і сум популярних гравців та тренерів, які не змогли пройти осторонь цієї катастрофи.

15 квітня частину Собору Паризької Богоматері охопила масштабна пожежа. Рятувальникам вдалось її ліквідувати лише через 9 годин. Вогонь зруйнував верхню частину шпиля храму, годинник і значну частину покрівлі, також сильно постраждали вітражі. Кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися. Керівництво Франції пообіцяло відновити Нотр-Дам.

"Присвячується усім парижанам, які закохані у свій спадок та історію"

Молодий вундеркінд французького футболу Кіліан Мбаппе не зміг стримати сліз, споглядаючи на "вогні" Собору.

Зірковий партнер Кіліана по ПСЖ – Неймар, закликав своїх підписників молитись за Францію. Бразилець порівняв себе з Квазімодо, героєм роману Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері", який оплакує свою втрату.

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Епічне падіння головного шпиля Нотр-Дам де Парі розбило серце легендарного нападника Дідьє Дрогба, який розпочинав свою професійну кар'єру на французьких полях.

Аргентинський форвард Есекієль Лавессі, який часто прогулювався вулицями Парижа під час своїх виступів за ПСЖ, теж спустошений цією трагедією.

"Який великий біль – дивитись на цей образ Нотр-Даму. Величезна втрата для усього світу. Мої співчуття парижанам і всій Франції у цей важкий момент", – сентиментально прокоментував трагедію колумбійський нападник Монако Радамель Фалькао.

Наставник збірної Італії Роберто Манчіні висловив слова підтримки та співчуття "усім парижанам, які закохані у свій спадок та історію".

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