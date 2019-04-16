toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЮВЕНТУС - АЯКС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Нотр-Дам де Парі у вогні: як футбольний світ оплакує трагедію легендарного Собору

13:00 297 Читать на русском
Нотр-Дам де Парі у вогні: як футбольний світ оплакує трагедію легендарного Собору
Нотр-Дам де Парі у вогні / Фото Le Parisien
Юрій Федина Юрій Федина

Пожежа у стінах одного з найвідоміших символів Франції, Собору Нотр-Дам де Парі – сколихнула увесь світ, зачепивши і загартовані серця представників футбольного ремесла. "Футбол 24" зібрав для Вас сльози, співчуття і сум популярних гравців та тренерів, які не змогли пройти осторонь цієї катастрофи.

15 квітня частину Собору Паризької Богоматері охопила масштабна пожежа. Рятувальникам вдалось її ліквідувати лише через 9 годин. Вогонь зруйнував верхню частину шпиля храму, годинник і значну частину покрівлі, також сильно постраждали вітражі. Кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися. Керівництво Франції пообіцяло відновити Нотр-Дам.

"Присвячується усім парижанам, які закохані у свій спадок та історію"

Молодий вундеркінд французького футболу Кіліан Мбаппе не зміг стримати сліз, споглядаючи на "вогні" Собору.

Зірковий партнер Кіліана по ПСЖ – Неймар, закликав своїх підписників молитись за Францію. Бразилець порівняв себе з Квазімодо, героєм роману Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері", який оплакує свою втрату.

pray for France

Допис, поширений 3n310ta neymarjr (@neymarjr)

Ліверпуль віддав шану загиблим на Хіллсборо

Епічне падіння головного шпиля Нотр-Дам де Парі розбило серце легендарного нападника Дідьє Дрогба, який розпочинав свою професійну кар'єру на французьких полях.

Sad forThe Cathédrale Notre Dame de Paris

Допис, поширений didierdrogba (@didierdrogba)

Аргентинський форвард Есекієль Лавессі, який часто прогулювався вулицями Парижа під час своїх виступів за ПСЖ, теж спустошений цією трагедією.

Хавбек Юліан Дракслер лише з 2017 року виступає за ПСЖ, але вже встиг надихнутись паризькою атмосферою, яка відтепер буде неповноцінною без Нотр-Дам де Парі.

#notredame

Допис, поширений Julian Draxler (@draxlerofficial)

"Який великий біль – дивитись на цей образ Нотр-Даму. Величезна втрата для усього світу. Мої співчуття парижанам і всій Франції у цей важкий момент", – сентиментально прокоментував трагедію колумбійський нападник Монако Радамель Фалькао.

"Мені дуже сумно бачити фото катастрофічної пожежі, яка зруйнувала Собор Нотр-Дам. Незважаючи на цю трагедію, я вірю, що французи та парижани зможуть відновити цей знаковий символ неймовірного міста". Бельгійський оборонець Тоттенхема Тобі Алдервейрелд теж висловив свою підтримку мешканцям Парижу в цей скрутний момент.

Власник Ренна Франсуа-Анрі Піно відзначився дуже благородним вчинком. Функціонер пообіцяв, що виділить 100 млн євро на реконструкцію Собору.

Французький нападник Арсенала Александр Ляказетт вже близько 2-х років проживає в Лондоні, але розділяє біль від руйнування Собору разом із своїми співвітчизниками.

Notre Dame

Допис, поширений Alex Lacazette (@lacazettealex)

Наставник збірної Італії Роберто Манчіні висловив слова підтримки та співчуття "усім парижанам, які закохані у свій спадок та історію".

"Ми ніколи не забудемо". Авіакатастрофа Манчестер Юнайтед – 60 років після трагедії

Теги
Головне Юрій Федина Александр Ляказетт Александр Ляказетт Неймар Неймар Тобі Алдервейрелд Тобі Алдервейрелд Ренн Ренн Франція Статті Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Роберто Манчіні Роберто Манчіні Світ Дідьє Дрогба Дідьє Дрогба Есекієль Лавессі Есекієль Лавессі Юліан Дракслер Юліан Дракслер Радамель Фалькао Радамель Фалькао
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
41
хв
Барселона
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук