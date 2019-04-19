Ліон легко здолав Анже, Ренн у видовищному матчі поступився Діжону

Відбулися перші матчі 33 туру чемпіонату Франції. В обох поєдинках перемоги здобули господарі.

Ліга 1, 33 тур

Діжон – Ренн – 3:2

Голи: Агуерд, 20, Жаннот, 55, Саїд, 83 – Юну, 52, Ньянг, 61

Ліон – Анже – 2:1

Голи: Депай, 14, Терьє, 39 – Тузар, 89 (автогол)

В стартовому матчі 33-го туру Діжон та Ренн подарували глядачам справжній триллер. Господарі двічі виходили вперед, але Ренн знаходив сили відігратися. Однак Саїд влучним ударом наприкінці зустрічі зумів вирвати перемогу для Діжона.

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Ліон без особливих проблем обіграв Анже. "Ткачі" відзначились двічі ще в першому таймі. Мартін Терьє забив уже в п'ятому поєдинку поспіль. Після перерви він міг оформити дубль, але арбітри скасували взяття воріт.

Після цього туру Ліон набрав 59 очок та підтвердив свої амбіції у боротьбі за бронзу в Лізі 1. Ренн та Анже перебувають у середині турнірної таблиці, а Діжон навіть завдяки сьогоднішній перемозі не зумів покинути зону вильоту.