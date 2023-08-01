Півзахисник Іліман Ндіає змінив Шеффілд Юнайтед на Марсель. Про підписання новачка Олімпік повідомив на своєму офіційному сайті.

Маліновський отримає серйозного конкурента – Марсель завершує черговий трансфер

Раніше La Provence повідомляв, що 23-річний сенегалець підпише з французьким клубом п'ятирічний контракт. Трансфер обійшовся Марселю в 15 млн євро + бонуси.

Ндіайє має стати конкурентом Руслана Маліновського, адже вони обидва грають на одній позиції. Іліман став шостим трансфером Марселя в літнє трансферне вікно після Джеффрі Кондогбія, Ренана Лоді, П'єра-Емеріка Обамеянга, Ісмаїли Сарра та Рубена Бланко.

Для Ндіає Марсель – не порожній звук: він є вихованцем і вболівальником цього клубу. Його приїзд в аеропорт фанати Олімпіка пишно зустрічали з димовими шашками.

Минулого сезону Іліман зіграв за Шеффілд Юнайтед 52 матчі у всіх турнірах, у яких відзначився 15 голами і 12 асистами.

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