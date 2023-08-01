Полузащитник Илиман Ндиайе сменил Шеффилд Юнайтед на Марсель. О подписании новичка Олимпик сообщил на своём официальном сайте.

Малиновский получит серьезного конкурента – Марсель завершает очередной трансфер

Ранее La Provence сообщал, что 23-летний сенегалец подпишет с французским клубом пятилетний контракт. Трансфер обошёлся Марселю в 15 млн евро + бонусы.

Ндиайе должен будет стать конкурентом Руслана Малиновского, ведь они оба играют на одной позиции. Илиман стал шестым трансфером Марселя в летнее трансферное окно после Джеффри Кондогбия, Ренана Лоди, Пьера-Эмерика Обамеянга, Исмаилы Сарра и Рубена Бланко.

Для Ндиайе Марсель – не пустой звук: он является воспитанником и болельщиком этого клуба. Его приезд в аэропорт фанаты Олимпика пышно встречали с дымовыми шашками.

В прошлом сезоне Илиман сыграл за Шеффилд Юнайтед 52 матча во всех турнирах, в которых отличился 15 голами и 12 ассистами.

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