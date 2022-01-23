Франція, 22 тур

Брест – Лілль – 2:0

Голи: Джало, 3 (авт), Муньє, 90+5

Ланс – Марсель – 0:2

Голи: Пайє, 34, Бакамбу, 77

Лілль уже привчив до нестабільних виступів у нинішньому сезоні. Однак у Брест чинні чемпіони приїхали, маючи за плечима серію із дев'яти матчів без поразок у Лізі 1. Відсвяткувати ювілей не вдалося. Господарі забили по голу на початку і вкінці матчу, перервавши ще й свою серію – чотири матчі без перемог.

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Ланс розкішно почав нинішню кампанію, але поступово випадає із когорти лідерів. Черговою перепоною для "криваво-золотих" став Марсель. Пайє у першому таймі реалізував пенальті, а у другій половині зимовий новачок команди Седрік Бакамбу забив свій дебютний гол і закріпив перемогу. Провансальці набрали 40 очок і повернули собі друге місце в турнірній таблиці.