Франция, 22 тур

Брест – Лилль – 2:0

Голы: Джало, 3 (авт), Мунье, 90+5

Ланс – Марсель – 0:2

Голы: Пайе, 34 (пен), Бакамбу, 77

Лилль уже приучил к нестабильным выступлениям в нынешнем сезоне. Однако в Брест действующие чемпионы приехали, имея за плечами серию из девяти матчей без поражений в Лиге 1. Отпраздновать юбилей не удалось. Хозяева забили по голу в начале и конце матча, прервав еще и свою серию – четыре матча без побед.

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Ланс роскошно начал нынешнюю кампанию, но постепенно выпадает из когорты лидеров. Очередной преградой для "кроваво-золотых" стал Марсель. Пайе в первом тайме реализовал пенальти, а во второй половине зимний новичок команды Седрик Бакамбу забил свой дебютный гол и закрепил победу. Провансальцы набрали 40 очков и вернули себе второе место в турнирной таблице.