Осічка команди Маліновського з втручанням VAR у відеоогляді матчу Марсель – Монпельє – 1:1
1 квітня 00:50 - Читать на русском
Марсель не впорався з Монпельє в рамках 29-го туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".
Монпельє ошелешив іменитих господарів вже на 12-й хвилині. Хазрі протягнув м'яч 40 метрів, передав Ваї, а той одним дотиком на Нордена. Польові арбітри зафіксували офсайд, але VAR точніше виміряв сантиметри – 0:1.
Марсель не зумів обіграти Монпельє і подарував ПСЖ шанс збільшити відрив – Маліновський провів посередній матч
Система відеоповторів втрутилася ще раз, помітивши руку Сахо у карному майданчику Монпельє. Гендузі ідеально виконав пенальті. Руслан Маліновський пішов з поля на 76-й хвилині, але на результат Марселя це ніяк не вплинуло – "сухий" другий тайм залишив рахунок 1:1.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter