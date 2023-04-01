Марсель не впорався з Монпельє в рамках 29-го туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Монпельє ошелешив іменитих господарів вже на 12-й хвилині. Хазрі протягнув м'яч 40 метрів, передав Ваї, а той одним дотиком на Нордена. Польові арбітри зафіксували офсайд, але VAR точніше виміряв сантиметри – 0:1.

Марсель не зумів обіграти Монпельє і подарував ПСЖ шанс збільшити відрив – Маліновський провів посередній матч

Система відеоповторів втрутилася ще раз, помітивши руку Сахо у карному майданчику Монпельє. Гендузі ідеально виконав пенальті. Руслан Маліновський пішов з поля на 76-й хвилині, але на результат Марселя це ніяк не вплинуло – "сухий" другий тайм залишив рахунок 1:1.